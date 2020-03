43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente rossonero, è stato intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni su Paolo Maldini:

“A Maldini, che da calciatore è stato un grandissimo campione, andrebbe chiesto: ‘cosa hai fatto per diventare un dirigente?’ È come un medico che non ha fatto la scuola elementare”.