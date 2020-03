10 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In serata è arrivata l’ufficialità: anche Germania-Italia è stata annullata. Ad annunciarlo è stata la città di Norimberga che avrebbe ospitato la partita. L’amichevole era in programma per il 31 marzo, e si sarebbe dovuta disputare, inizialmente, a porte chiuse.