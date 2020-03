Nicola: “Il Milan è forte, dovremmo dimostrare le nostre idee”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Davide Nicola, allenatore del Genoa, è intervenuto al canale telematico del club rossoblù in vista della sfida di domani contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Sarà un Genoa a porte chiuse, ma i nostri tifosi assisteranno comunque alla partita e noi li immagineremo perché siamo in simbiosi. Stanno facendo tanto per noi e noi volgiamo far tanto per loro con una prestazione positiva. Che Genoa servirà a San Siro? Servirà un Genoa vulcanico, pieno di calore, energia, concentrazione e attenzione. Il Milan è forte, ha giocatori di qualità, dovremo dimostrare le nostre idee con entusiasmo. Le condizioni della squadra? Abbiamo lavorato bene e tanto, con attenzione. Abbiamo ancora un giorno, vedremo chi sarà a disposizione e chi no. Come si ferma Ibrahimovic? Il Milan ha tanti grandi giocatori, ma Ibra è un campione. Si cerca di limitare la sua efficacia con attenzione e concentrazione, ma soprattutto col gioco di squadra. Lavoriamo per uscire da una situazione che non ci piace, sappiamo di avere i tifosi vicini, li sentiamo e li percepiamo e andiamo avanti insieme. Le 100 panchine in Serie A? Non ci penso, se ci sarà modo di festeggiare lo farò insieme ai miei giocatori ma solo se raggiungeremo l’obiettivo”.