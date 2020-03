Nocerino: “Fa molto male vedere il Milan così”

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex calciatore del Milan, Antonio Nocerino, è intervenuto nella diretta Instagram di Calciomercato.com commentando l’attuale situazione dei rossoneri, queste le sue parole: “A me dispiace molto vedere così il Milan anche perchè sono rimasto in grande rapporto con le persone che lavorano a Milanello e in sede. Fa molto male vedere il Milan così perchè è una grande squadra, una società gloriosa che merita tutto il bene di questo mondo. Ogni persona che lavora al Milan, lo fa con l’anima e il cuore quindi spero che possa tornare più presto sul tetto del mondo“.