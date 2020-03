Non solo Donnarumma, anche Calhanoglu andrà in scadenza nel 2021. Lo scenario

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Manca più di un anno, ma il Milan ha già la mente proiettata all’estate del 2021. In primis, ci sarà da sbrigare la questione Donnarumma, in scadenza di contratto e con Raiola pronto a piazzarlo in una delle varie big d’Europa che gli fanno la corte.

Ma il portierone classe ’99 non è l’unico ad andare in scadenza in quel periodo. Anche il turco Calhanoglu, infatti, dopo tre stagioni al Milan potrebbe decidere di cambiare aria, magari proprio da svincolato tra poco più di un anno. Nonostante in Italia non abbia esaltato, i numeri sono dalla sua. In 116 gare, il classe ’94 ha timbrato il cartellino 17 volte, condendo il tutto con 24 assist. Numeri non da fuoriclasse, ma che garantirebbero comunque un bel gruzzoletto in caso di addio, ammesso e non concesso che si arrivi in tempo ad un accordo per il rinnovo.