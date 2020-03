O jogo – Guai per Leao: dovrà risarcire allo Sporting Lisbona 16,5 milioni di euro

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Causa delle aggressioni subite dalla squadra da parte di alcuni tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo della squadra, Rafael Leão si era liberato dal contratto che lo legava allo Sporting Lisbona per poi trasferirsi al Lille (per 35 milioni di euro).

Il giornale portoghese fa notare che lo Sporting ha espresso che il giovane attaccante “non avesse all’epoca dei fatti motivi validi per risolvere il contratto”. Dopo aver perso un ricorso il club non si è dato per vinto e il Tas ha ribaltato tutto. Ora Leao dovrà risarcire il suo vecchio club.