Nelson Cuevas, un carissimo amico di Ronaldinho, ha parlato delle condizioni dell’ex Milan, arrestato in Paraguay: “Non ci sono benefit di alcun genere e non sa nemmeno dove si trova. Ho offerto a lui e al fratello uno dei miei domicili, ma ovviamente saranno gli avvocati a decidere. Ronaldinho è caduto in una trappola, le autorità sanno bene che è innocente. Ha utilizzato un documento vero ma con un contenuto falso, è una vittima”.