Prefetto Torino: “Juve-Milan rinviata perchè non è possibile identificare chi proviene dalle regioni col divieto”

Claudio Palomba, Prefetto di Torino, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della scelta di rinviare Juventus-Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

“Nasce da alcune risultanze che sono emerse dall’unità di crisi. Nonostante il divieto per i residenti in Lombardia e in Emilia non sempre è possibile andare ad identificare le persone che, indipendentemente dalla residenza, per motivi di lavoro e di studio possono provenire da queste regioni. Sentiti i ministeri si è concordato un intervento urgente che può fare il Prefetto per differire la partita”.