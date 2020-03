QS – La permanenza di Rebic a rischio con la linea Gazidis

La politica di Gazidis cambia i piani del Milan

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nell’edizione odierna del Quotidiano Sportivo, che titola “La linea Gazidis mette a rischio pure Rebic. E Ibra punge” si sottolinea come lo sconvolgimento della politica societaria dell’ad Gazidis possa influire in primo luogo sui calciatori. Infatti, dopo le indecifrabili parole di Ibrahimovic, che con un messaggio social ha messo in ansia il popolo rossonero, anche Rebic potrebbe non rimanere: il croato è in prestito al Milan fino a fine giugno 2021, ma in questo momento la sua permanenza appare più complicata del previsto.