Questione stadio: distanza tra le parti per quanto riguarda le volumetrie. I dettagli

In attesa che il campionato riprenda, prosegue il lavoro burocratico di Milan ed Inter per arrivare ad un accordo sul fronte San Siro.

Se da un lato comune e club sono d’accordo sul salvataggio di una parte dell’attuale Meazza e al pagamento di 150 milioni per la concessione del diritto di superficie a 99 anni di San Siro e dell’area circostante, dall’altra parte, scrive la Gazzetta dello Sport, manca ancora l’accordo sulle volumetrie extra-stadio. Ad inizio Aprile è in programma un nuovo incontro con i rappresentatnti di Palazzo Marino per limare gli ultimi dettagli ed arrivare alla definitiva fumata bianca.