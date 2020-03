Reina: “Coronavirus? Non avevo ossigeno, ho avuto paura”

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Pepe Reina, ex portiere di Milan e Napoli attualmente all’Aston Villa, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Lo spagnolo è risultato positivo al Coronavirus: ha raccontato di star meglio ora, ma la paura è stata tanta. Ecco le sue parole:

“La compagnia non mi manca, siamo io, mia moglie Yolanda, cinque figli e i due suoceri. La casa è grande e la solitudine non vi ha accesso. Però isolato lo sono stato dopo aver accusato i primi sintomi del virus. Febbre, tosse secca, un mal di testa che non mi abbandonava mai, quel senso di spossatezza… L’ unico spavento quando per venticinque minuti mi è mancato l’ ossigeno, come se la gola si fosse improvvisamente ristretta e l’ aria non riuscisse a passare… I primi sei, otto giorni li ho trascorsi chiuso in una stanza. E poi ho cominciato a uscire nelle ore notturne, quando i ragazzi e i miei suoceri dormivano. Una vita a targhe alterne. Faccio ancora attenzione a tenermi a distanza dai genitori di Yolanda, non sono più giovanissimi”.