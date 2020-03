Romagnoli aderisce alla raccolta fondi lanciata da Ibrahimovic

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha immediatamente aderito alla raccolta fondi “Kick the virus away”, lanciata dall’amico e compagno Zlatan Ibrahimovic, donando 5mila euro agli ospedali Humanitas di Lombardia e Piemonte.

Subito dopo la donazione il numero 13 rossonero ha voluto lanciare un messagio: “Questo è un momento drammatico per l’Italia, per questo ho deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare un Paese che amo. Voglio sostenere anche io la raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone. Contiamo sulla generosità di tutti per dare un calcio a questo virus insieme e aiutare gli ospedali, i medici e gli infermieri, perché oggi siamo noi a tifare per loro. Donate!”.