Nel torneo carcerario della prigione di Asuncion, in Paraguay, Ronaldinho incanta tutti con gol e giocate. Inizialmente non volevano consentirgli di fare gol, il brasiliano invece ne ha fatti cinque, con sei assist all’attivo. La sua squadra ha vinto il match per 11-2.