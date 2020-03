Serie A, Gravina: “Il 3 maggio possibile ritorno in campo”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il massimo esponente del calcio italiano ha parlato del possibile ritorno in campo:”Il Ministro Spadafora ha ipotizzato il 3 maggio, perché ne stiamo discutendo da giorni con la federazione. L’idea sarebbe quella di ripartire da quel giorno così, mettendo dentro gli infrasettimanali, dovremmo terminare entro il 30 giugno. In questo momento però, è difficile calendarizzare tutte le date. Molto probabilmente ricominceremo a porte chiuse, per tutelare al massimo la salute dei nostri atleti. Giocare a porte aperte significherebbe uscire da un incubo ed è quello che mi auguro”.

Gravina ha lasciato un pensiero anche alla situazione che sta vivendo L’Italia e ha parlato dei danni alla Lega:”Quando c’è un’emergenza bisogna ragionare per questa e non per il benessere generale. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando, medici, infermieri e coloro che garantiscono i servizi pubblici. Mi preoccupa il post Covid-19, le macerie che lascerà. Ne usciremo sicuramente grazie alla scienza. Danni alla Lega? Ad oggi, il danno alla Lega Serie A ammonta a 700 milioni di euro”.