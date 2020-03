Shevchenko: “L’unica soluzione è credere alle decisioni del Governo. Non dobbiamo fare cose stupide, soprattutto non cercare di uscire”

63 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex stella del Milan, Andriy Shevchenko, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport 24 come sta affrontando l’attuale emergenza sanitaria, ricordando il dramma di Chernobyl vissuto da bambino, le sue parole: “Sono a Londra, abito fuori città. Sono chiuso in casa già da quasi dieci giorni. Viviamo questo momento difficile con una speranza, la speranza che le cose migliorino, l’unica soluzione è rispettare le regole del Governo, stare in casa, dare la possibilità ai medici di fare il loro lavoro. Tutti i medici del mondo stanno facendo un grandissimo lavoro, infermieri, volontari, grazie mille per tutto quello che state facendo per noi. Voi siete veramente gli eroi del nostro tempo“.

Il ricordo di Chernobyl: “Ho vissuto un momento molto simile quando avevo nove anni ed è scoppiata la centrale di Chernobyl. E’ stato un momento difficile. L’unica soluzione è credere alle decisioni del Governo. Non dobbiamo fare cose stupide, soprattutto non cercare di uscire. Non sappiamo se abbiamo il virus o no, ci sono tante persone che possono essere contagiose e si portano il virus dietro, continuandolo a passarlo ad altre persone senza avere sintomi. Non dobbiamo pensare solo a noi, ma anche a tante altre persone che possiamo contagiare“.

Infine sull’Italia: “Voglio salutare tutti gli italiani, sono sempre vicino a voi, un abbraccio forte. Forza Italia, ce la facciamo tutti insieme“.