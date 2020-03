Berlusconi e la generosa donazione

L’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi ha messo a disposizione della Regione Lombardia la cifra di dieci milioni di euro. Lo ha reso noto Forza Italia tramite una nota, la cifra donata servirà per la realizzazione di 400 posti in terapia intensiva alla fiera di Milano o per altre emergenze per aiutare l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.