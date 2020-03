Sky, a partire dal primo maggio aumento ai costi di abbonamento

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nonostante il calcio e lo sport in generale siano fermi, Sky sta informando i propri clienti circa l’aumento del costo dell’abbonamento a partire dal prossimo primo maggio. “In questi anni hai beneficiato di un prezzo dedicato del tuo abbonamento, scontato rispetto a quello di listino, fruendo di uno sconto che puoi vedere direttamente in fattura in corrispondenza della riga relativa allo sconto rispetto al listino in vigore”.

Si parla di una variazione che va da 1,10 a 3,50 euro in più. Sarà possibile disdire entro la fine di aprile, in modo da non subire alcuna variazione effettiva.