Sky – Calabria: “Fermarsi è stata la decisione migliore. Eravamo preoccupati”

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il terzino rossonero ha parlato della nuova routine in quarantena, dei suoi allenamenti e dello stop del campionato: “Trascorro le giornate facendo cose normali, cerco di allenarmi un minimo. Leggo, guardo la tv (tanto Netflix). Per allenarci abbiamo un programma: uso un po’ la bicicletta con tutte le precauzioni del caso. Poi quando torno faccio qualche esercizio per la parte alta a corpo libero. Fermarsi è stata la decisione migliore. Eravamo preoccupati più per la famiglia, per i nonni e i parenti. È ovvio che hai un po’ di timore“.