Sky – Il futuro di molti elementi del Milan è in dubbio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Emanuele Baiocchini ha parlato dei possibili scenari per la prossima stagione del Milan. Ecco le sue parole: “In questo momento il futuro del Milan è incerto sia per molti giocatori che per Pioli che ha una sola possibilità per rimanere sulla panchina del Milan: chiudere il campionato nel migliore dei modi facendo un filotto di vittorie importanti. Tanti giocatori del Milan non sanno che sarà del loro futuro, lo stesso Ibrahimovic bisognerà vedere se vorrà rimanere se dovesse cambiare la guida tecnica e se i rossoneri vorranno continuare a puntare su di lui. Ibra si sente titolarissimo e se il Milan dovesse mettere in discussione la sua titolarità, il giocatore potrebbe fare altre scelte”.

E poi: “Ci sono anche altri giocatori in dubbio come Donnarumma che ricordiamo ha il contratto in scadenza nel 2021 e in caso di offerta importante potrebbe partire così come Theo, che il contratto lo ha lungo ma che in caso di offerta consona al valore del giocatore, dopo una stagione straordinaria, bisogna capire come potrebbe reagire il Milan. Anche per Rebic, che ha un prestito biennale, bisognerà capire i programmi della società quindi in generale nessuno può stare tranquillo per il proprio futuro perchè al Milan tanto sta cambiando ed è in atto una nuova rivoluzione.“