Sky – Milan, Di Stefano: “Ibra via a giugno. La questione di Donnarumma è molto delicata”

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato oggi della situazione in casa Milan soprattutto in ottica futura, tra giocatori in scadenza e possibili rinnovi:

“Ibra a giugno andrà via, Kjaer è in prestito così come Begovic. Biglia non dovrebbe rinnovare, mentre per Bonaventura la situazione è ancora in bilico. Il Milan vuole fissare un tetto ingaggi di 2.5-3 milioni di euro all’anno. Se per Romagnoli ci si può lavorare, per Donnarumma la questione è molto più delicata. Nomi per il futuro? Il Milan deve ripartire da giocatori come Bennacer, Theo Hernandez, Rebic, e aspettare Leao. La prossima dovrà essere la stagione di Leao“.