Sky – Milan, per sostituire gli assenti contro la Juve, possibilità per Leao e Paquetà

Mercoledì, a porte chiuse o meno, si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Considerate le assenze importanti di Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez, i rossoneri dovranno correre ai ripari. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Milanello, l’inviato Emanuele Baiocchini ha parlato delle ultime di formazione: “La squadra sta preparando la partita importantissima con la Juventus di Coppa Italia. Non ci saranno i tre squalificati Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez e potrebbero sostituiti rispettivamente da Leao, Paquetà e Calabria. Stamattina prove tattichge, bisognerà capire se Kjaer sarà in campo se no giocherà Gabbia. Tutto questo verrà scelto nella rifinitiura da Stefano Pioli“.