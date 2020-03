SportMediaset – Milan, Ibra e Gigio verso l’addio, si punta forte su Hernandez e Rebic

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferisce SportMediaset, in estate potrebbero esserci le partenze di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, questo a causa del fatto che entrambi hanno uno stipendio che supera di troppo il nuovo tetto ingaggi di 2,5 milioni di euro che l’ad Gazidis vorrebbe adottare. Il loro agente, Mino Raiola, e il manager sudafricano non hanno buoni rapporti e sono stati vani i tentativi finora di discutere del rinnovo del portiere, il cui contratto scade nel 2021. Altre due situazioni da valutare sono quelle di Theo Hernandez e Ante Rebic: il terzino francese, che guadagna 1,5 milioni a stagione, ha parecchi club che lo corteggiano e quindi il Milan dovrà trovare il modo per blindarlo, magari alzandogli lo stipendio. La volontà della società rossonera è anche quella di trattenere Rebic che è in prestito biennale fino al 2021: il club di via Aldo Rossi deve decidere se provare ad anticipare il riscatto in estate oppure arrivare a fine prestito con tutti i rischi del caso.