Suso: “Voglio restare qui a Siviglia”

Intervistato in vista della partita di Europa League tra Siviglia e Roma, l’ex rossonero Jesùs Suso ha parlato della paura per il Covid-19 e del suo futuro: “Coronavirus? Ne stavo parlando con diversi ex-compagni di squadra del Milan. È una situazione poco conosciuta e un po ‘difficile. Ci sono persone che sanno più di noi e devono decidere. Futuro? Sono venuto per restare. Per queste cose c’è sempre tempo per parlare e discutere in estate. Ora, la cosa più importante è raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di qualificarci per la Champions League e fare un’ottima Europa League”.