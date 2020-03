Tuttosport – Da una giornalista della Bild, arriva la smentita su Rangnick

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si è parlato moltissimo in queste settimane del futuro di Stefano Pioli e della possibile successione al suo posto di Ralf Rangnick.

Secondo una giornalista della Bild (giornale tedesco), parlando del futuro del tecnico, ha affermato con molta chiarezza che la trattativa con i rossoneri “non è andata a buon fine”. Nelle scorse settimane però, proprio la Bild aveva parlato di un contratto già firmato, con tanto di penale da riconoscere a Rangnick nel caso in cui il Milan non avesse rispettato gli accordi. Un mare di caos e di notizie confusionarie che non fanno bene ai tifosi del Milan. Al momento c’è Stefano Pioli, il futuro del Milan passerà dalle sue mani.