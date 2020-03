Tuttosport – Dieci giorni per una risposta sul rimborso dei biglietti

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

I disagi legati al virus non colpiscono solamente le squadre di calcio, come sottolinea Tuttosport, infatti, anche i tifosi hanno a che fare con i problemi legati al rimorso dei biglietti già acquistati. Normalmente, i club non tutelano il tifoso con il rimborso del biglietto (Solo Napoli, Bologna, Parma, Torino, Fiorentina hanno risarcito completamente mentre Milan e Lazio mantengono la validità per il recupero) quindi le scoietà, tra cui l’Inter, non sono obbligate a rimborsare i biglietti. Ovviamente, questo non significa che non ci sia l’intenzione di rimborsare il tifoso. Il tempo di attesa per una risposta sul rimborso dovrebbe essere di una decina di giorni.