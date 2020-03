Gli avvocati di Boban al lavoro

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Tuttosport, nell’edizione odierna, sottolinea nel suo titolo “Boban, i legali sono al lavoro”, come Zvonimir Boban abbia preso una posizione riguardo al suo trattamento all’interno della società rossonera: infatti, fino a quando gli avvocati non avranno trovato un accordo o una lettera che spieghi la giusta causa del licenziamento, Boban non se ne andrà.