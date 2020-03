Tuttosport – Leao è l’uomo perfetto per Rangnick

Leao attaccante Milan potrebbe rilanciarsi con Rangnick

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La sua stagione fin qui non è stata esaltante, ma nel calcio tutto può cambiare in un attimo. Basta una scintilla. Magari in panchina. Rafael Leao ci spera. E probabilmente, anche la società rossonera che ha investito tanto per portarlo a Milano.

Leao ha realizzato solo 2 gol in 21 partite

L’attaccante portoghese sembrava dovesse esplodere con l’arrivo di Ibra e invece, le prestazioni di Rebic, lo hanno costretto nuovamente alla panchina. Le voci sul futuro del Milan però, potrebbero ridargli fiducia.

Come riportato da Tuttosport, sulla panchina rossonera potrebbe sedersi Rangnick e questo farebbe la differenza. Almeno in teoria. L’allenatore tedesco punta storicamente sui giovani e Leao ha tutte le carte in regola per diventare protagonista.

Il tempo è dalla sua parte. Lo saranno anche le scelte societarie?