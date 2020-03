59 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Rafael Leao non ha mostrato ancora tutto il suo talento – scrive l’edizione odierna di Tuttosport. L’attaccante arrivato in estate dal Lille è cresciuto molto con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, così come Rebic. Tuttavia, l’esterno offensivo rossonero deve dimostrare ancora tanto. Per questo motivo Pioli e la società milanista non smettono di spronarlo ed incoraggiarlo per continuare a lavorare e a migliorare, giorno dopo giorno.