Buffon portiere Juve potrebbe saltare la sfida

Problemi fisici per Buffon alla vigilia dell’attesissimo match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan.

Szczęsny pronto in caso di forfait di Buffon

Come riportato da Tuttosport, il numero 77 della Juventus avrebbe accusato un problema alla schiena e sarebbe in forte dubbio per la sfida di domani sera all’Allianz Stadium di Torino.