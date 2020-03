Tuttosport – Maldini attende un incontro con Gazidis, ma la sua convivenza con Rangnick sarebbe impossibile

Maldini pronto a lasciare il Milan

Sull’edizione odierna di Tuttosport, si sottolinea come l’esperienza di Paolo Maldini al Milan non possa più proseguire. Nonostante il suo passato da leggenda rossonera, il suo tempo in dirigenza sembra avere i giorni contati.

Le divergenze societarie che hanno portato al licenziamento di Zvonimir Boban portano a pensare come anche Paolo Maldini non abbia gradito la gestione dell’amministratore delegato Gazidis che ha praticamente svolto da solo i compiti che spettavano ai suoi dirigenti. Il nome di Rangnick, definito da Maldini come “profilo non da Milan”, sta facendo discutere all’interno della società, e per capire quale sarà la posizione definitiva sul tedesco, Maldini aspetta un incontro ufficiale con Gazidis. Nonostante ciò, Maldini rimarrà almeno fino a fine stagione