Tuttosport – Maldini stanco della situazione, ma il Milan vuole tenerlo

Regna il caos in casa Milan. Dopo il licenziamento di Boban, comunicato ufficialmente ieri dal club rossonero, resta da capire quale sarà il futuro di Paolo Maldini. L’attuale dirigente del Milan sarebbe stanco della situazione che si è venuta a creare e delle insistenti voci che vedrebbero Rangnick sulla panchina rossonera dalla prossima stagione. Non accetterà un ridimensionamento l’ex capitano del Milan. Ma il fondo Elliot ha deciso di tenerlo e farà di tutto per farlo restare in società, scrive l’edizione odierna di Tuttosport.