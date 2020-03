Tuttosport – Milan, con l’addio Boban e Maldini, il futuro di Hernandez è in bilico

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo l’addio di Boban e quello probabile di Maldini, il futuro di Theo Hernandez è tutt’altro certo. Oltre ad Ibra, il francese è stato uno dei migliori acquisti del Milan ed è stato voluto fortemente dall’ex capitano rossonero. Come afferma Tuttosport, “Theo non ha mai nascosto di stare bene in rossonero, ma è chiaro che il suo futuro nel Diavolo dipenderà anche dai progetti che Elliott ha in mente per il club milanista. Maldini è sempre stato un suo idolo e modello e dunque il suo probabile addio rischia di turbare parecchio il terzino francese“.