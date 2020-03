Tuttosport – Pioli può dimettersi dopo la Coppa Italia!

Pioli allenatore Milan potrebbe dimettersi

Un vera e propria bufera quella che potrebbe abbattersi nelle prossime ore sul mondo Milan.

Con Boban potrebbero lasciare il Milan anche Maldini e Pioli

Come riportato da Tuttosport, l’incontro tra Gazidis e Boban, con conseguente e probabile allontamento del croato, potrebbe avere forti ripercussioni anche sull’aspetto tecnico. E nell’immediato.

Stefano Pioli infatti, starebbe meditando sulle dimissioni che potrebbero arrivare sulla scrivania di Gazidis già al termine della sfida con la Juventus. Non proprio la condizione perfetta per presentarsi ad una sfida fondamentale come quella di domani sera.