Dopo il licenziamento di Boban, l’assetto societario del Milan si sta sfaldando, e anche Paolo Maldini e Frederic Massara sono prossimi a lasciare i rossoneri. Questo è quello che riporta Tuttosport, che sottolinea come i due potrebbero dire addio subito oppure a fine stagione. In tal caso, non è da escludere l’arrivo immediato di Ralf Rangnick, pronto a subentrare nel lavoro dell’area tecnica.