Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport, in questi giorni ci sono stati continui contatti tra la dirigenza del Milan e Ralf Rangnick, in cui si è parlato anche del possibile budget a disposizione. Infatti la società rossonera ha rassicurato il tecnico tedesco sul fatto di poter contare su un buon budget per il mercato estivo.