26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La notizia circolava già in mattinata, adesso è diventata ufficiale: La UEFA ha rinviato di dodici mesi la massima competizione per squadre nazionali. Euro 2020 diventerà così Euro 2021, una scelta volta a tutelare la salute pubblica ma anche un modo per favorire il proseguimento dei campionati, coronavirus permettendo.