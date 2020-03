13 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo l’ufficialità dello slittamento degli europei all’estate 2021, è arrivato l’annuncio del rinvio di un’altra competizione per nazionali che interessa, tra gli altri, Diego Laxalt e Lucas Paquetà: si tratta della Copa América. Inizialmente prevista per giugno 2020, avrà invece luogo dodici mesi più tardi, come comunicato dal presidente della CONMBEBOL Alejandro Domìnguez.