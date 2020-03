23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex presidente del Milan, Yonghong Li, ha commentato su Twitter l’addio di Boban dalla dirigenza rossonera: “Scioccato, ma non sorpreso. Triste vedere Boban che vada via. Fece meraviglie nel 1994 quando aiutò il Milan a vincere la Champions League. Gli auguro ogni successo in futuro“