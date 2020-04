Ag. Cragno: “Interesse di grandi squadre? Non sono sorpreso”

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, è stato intervistato da calciomercato.it e ha parlato del futuro del suo assistito. Il portiere del Cagliari, nei giorni scorsi, è stato accostato al Milan in caso di partenza di Donnarumma:

“Ad oggi parlare di mercato, in una situazione così confusionaria, mi sembra fuori luogo e fuori tempo. L’unica cosa che posso dire con certezza è che siamo di fronte ad uno dei migliori portieri in circolazione e le voci su dei possibili interessamenti di altre squadre non mi sorprendono. Tutte le società pensavano di fare un certo mercato in entrata ma soprattutto in uscita, mentre adesso dovranno rivedere un po’ i loro piani: il costo dei cartellini potrebbe decisamente abbassarsi“.