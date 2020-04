Albertini: “Milan attuale come la conferenza di Conte di ieri. Ci vuole un progetto”

Demetrio Albertini è stato intervistato da Carlo Pellegatti in una diretta su Instagram. L’ex Milan ha voluto commentare la situazione attuale in casa rossonera:

“Parlando di attualità, potrei fare un paragone tra il Milan attuale e la conferenza di Conte di ieri sera, in cui non si capisce bene cosa si possa fare. A parte le battute, ci vuole un progetto sportivo, perchè ogni anno si riparte da zero. Sembra che non ci sia una linea con un progetto condiviso. Ibra? Secondo me se rimane in un progetto di un certo tipo, potrebbe fare da chioccia per qualche altro centravanti, anche senza giocarle tutte da titolare. Io credo che le ultime partite del Milan non siano andate così male e ho visto giocatori che sono cresciuti. Rangnick? A me non dispiace Pioli, contestualizzando in questo momento storico del Milan, ma serve unità di intenti nella società“.