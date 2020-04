GdS – Possibile ripresa degli allenamenti il 18 maggio: i club vogliono chiarezza

Come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” le dinamiche per la ripartenza definitiva non sono state stabilite, ma intanto molto probabilmente dal 4 maggio si riprenderà con gli allenamenti individuali. La situazione attualmente è ancora troppo critica per rischiare nuovi eventuali contagi e sia Spadafora (il ministro dello sport) che Speranza non vogliono correre rischi. Se le cose dovessero migliorare allora è possibile che il 18 maggio si riprenda con allenamenti in piccoli gruppi, per poi finalmente ricominciare a giocare con la massima attenzione sanitaria e tutte le precauzioni del caso.

I campionati, una volta ripresi, dovranno terminare entro il 31 luglio, ‘deadline’ prevista dalla UEFA che ha intenzione di svolgere poi le due competizioni europee ad agosto.