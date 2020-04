AS – Galliani: “Ero disperato, non volevo vendere Kakà”

Galliani ha parlato ai microfoni di AS, raccontando due rimpianti degli anni in rossonero.

Galliani: “Ero pazzo di Redondo, non potè dimostrare il suo talento”

Il primo, su tutti, riguarda la cessione di Kakà, pupillo del pubblico milanista: “Ero disperato. Non volevo cederlo. Pensai di scappare in Brasile per guadagnare tempo. Florentino mi disse: Fai quel che vuoi. Alla fine dovetti cedere.”

Il secondo, riguarda Redondo, acquistato, ai tempi, dal Real Madrid: “Ero pazzo di lui, venne al Milan ma si infortunò e non potè dimostrare il suo talento”.