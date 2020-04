Balotelli: “Stavo andando alla Juve, ma poi è subentrato Galliani. Il Milan una scelta di cuore”

Nel corso di una diretta Instagram, Mario Balotelli ha ricordato il suo passato al Milan e ha svelato un retroscena sul suo trasferimento in rossonero:

“Dopo quell’esperienza al Manchester City stavo andando alla Juventus, ero anche d’accordo per andare lì. Poi è subentrato Galliani e quando mi hanno parlato del Milan non ci ho più visto. In quel periodo onestamente mi sarebbe convenuto andare alla Juve. Il Milan non stava disputando un’ottima stagione, però ho fatto una scelta di cuore. Devo dire però che ho anche l’Inter nel cuore. È chiaro che da un punto di vista personale sono due storie diverse, però entrambe sono speciali per me”.