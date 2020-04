Calciomercato.com – Il Milan non vuole cedere Leao ma c’è il problema Tas

Il Milan ha le idee chiare su Rafael Leao: il progetto è di trattenere il portoghese e farlo crescere in rossonero, anche per cercare di far aumentare il valore di mercato dell’attaccante che ha rappresentato un grande investimento per il fondo Elliott. Come riporta calciomercato.com, il Milan non sarebbe disposto a cederlo nemmeno in Premier League, dove al suo entourage sono arrivate già diverse richieste.

C’è un problema da risolvere, però. Infatti, non sono tecniche le questioni legate a Leao ma burocratiche. Infatti, Rafael Leao deve sistemare la questione legata alla sentenza del Tas che lo condannerebbe a pagare 16,5 milioni i euro allo Sporting Lisbona a causa di alcuni comportamenti di violenza con una parte della tifoseria del club prima del trasferimento al Lille. In tutto ciò, Jorge Mendes sarebbe intenzionato a chiedere un coinvolgimento da parte del Milan nel pagamento, ma ovviamente i rossoneri non sono d’accordo. Il Milan è totalmente estraneo alla vicenda e non è disposto a spendere ancora dopo l’investimento pesante per Leao: la speranza è un annullamento della pena.