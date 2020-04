Calciomercato.com – Retroscena Mirabelli su Rakitic: “mi disse che se non avesse proseguito col Barcellona avrebbe seriamente preso in considerazione il nostro progetto”

Il Milan, e il sogno mai svanito: Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, ad oggi rimane un obiettivo per il nuovo Milan, anche se difficilmente arrivabile. Massimiliano Mirabelli, racconta a “calciomercato.com” un retroscena di mercato però che fa sperare e sognare i tifosi rossoneri: “Vi svelo una cosa mai detta a nessuno. Quando lavoravo per il Milan andai a Barcellona, ai tempi Rakitic stava parlando di rinnovo con Il suo club e io volevo capire se avesse intenzione di valutare anche altre piste. Arrivammo a casa sua in auto e dal garage prendemmo un’ascensore che ci portò all’appartamento. Era entusiasta, mi disse che se non avesse proseguito col Barcellona avrebbe seriamente preso in considerazione il nostro progetto”. Sarà dura portare il campione croato alla corte rossonera, ma i presupposti ci sono tutti.

