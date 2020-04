Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il centrocampista rivelazione della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato della sua annata in Serie A. Tra le altre cose, ha voluto ricordare il gol contro il Milan a San Siro: “Un momento che non dimenticherò? Il primo gol a San Siro contro il Milan. Ancora oggi, se ci penso, faccio fatica a credere che sia successo per davvero“.