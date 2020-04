Mario Balotelli, sabato scorso, aveva preparato un ospite molto piccante per una sua diretta Instagram: Rocco Siffredi. L’ex Milan aveva preparato ogni dettaglio e, come racconta il Corriere dello Sport, i due avevano già in mente di trattare alcuni temi anche molto scottanti. Come da obbligo contrattuale però, il Brescia ha dovuto obbligare Balotelli ad annullare la diretta Instagram con la star del cinema a luci rosse, per volere del presidente Cellino.