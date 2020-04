CdS – Ibra ai tempi di LA: “Il primo che parla lo ammazzo”, ecco il racconto di un suo ex compagno

Zlatan Ibrahimovic fa ancora parlare del suo carattere da leader. Stavolta a riportarlo è un suo ex compagno di squadra ai tempi della Major League Soccer, Joao Pedro, attualmente al Tondela in Portogallo. Il Corriere dello Sport ha scovato le parole del portoghese a Record che racconta di come Ibrahimovic si sia infuriato con i suoi ex compagni del Los Angeles Galaxy:

IL PRIMO CHE PARLA LO AMMAZZO

“Giocavamo in trasferta contro gli Houston Dynamo, stavamo vincendo 1-0, poi siamo stati ripresi sul 2-2 e alla fine ci hanno segnato il gol del 3-2. A fine gara è arrivato il duro rimprovero di Zlatan. Ci ha chiesto – siete venuti qui per andare in spiaggia o passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo, e dovete farlo adesso. Ho 300 milioni sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. Ora la prima persona che parla lo ammazzo, lo ammazzo davvero”.