Ibrahimovic potrebbe rimanere al Milan, ma ad una condizione. Lo dice il Corriere dello Sport di oggi, chiarendo come lo svedese si stia tenendo in forma allenandosi in Svezia. Ibra sta pensando al suo futuro, e oltre all’ipotesi del ritiro ci potrebbe anche essere quella di rimanere in rossonero, a patto che il Milan crei una squadra competitiva per qualificarsi in Champions League.