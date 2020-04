CdS – Il Milan pensa in grande: Icardi e Spalletti per la rinascita

E se Mauro Icardi andasse al Milan? le cifre dell’affare sono assai discostanti dalle disponibilità rossonere, che però possono contare su Gordon Singer, imprenditore del fondo Elliott, che starebbe pensando il doppio colpo Icardi-Spalletti, per far tornare grande il Milan.



Il fatto che fa ben sperare i tifosi rossoneri è che l’ex capitano nerazzurro difficilmente resterà in Francia, con Wanda Nara che spinge per un ritorno in Serie A, mentre Steven Zhang preferirebbe cederlo all’estero, o se le condizioni non lo dovessero permettere anche in Italia, ma non alla Juventus.